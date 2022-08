La Rivoluzione di Enrico Ruggeri

CIVITANOVA - Qualche migliaio di persone ieri sera per il concerto del cantautore, ultimo appuntamento della rassegna Ri-Suona la piazza. Ha aperto lo show lanciando un tweet con selfie di rito e Palazzo Sforza sullo sfondo: "Con una band così non è necessario altro. Si va sul palco e si suona. Stop"

Dai grandi successi a La Rivoluzione. Qualche migliaio di persone ieri sera ha riempito piazza XX Settembre per il concerto di Enrico Ruggeri, ultimo appuntamento estivo di Ri-Suona la Piazza, la serie di live organizzati da Comune e Azienda dei Teatri per ridare slancio ai grandi eventi di piazza, he si è aperto il 2 giugno con il concerto de Le Vibrazioni e Briga, e che ha ospitato a luglio Roberto Vecchioni e ad agosto AKA 7even.

Due ore di musica d’autore per il cantautore milanese, che ha aperto il concerto lanciando un tweet con selfie di rito e Palazzo Sforza sullo sfondo: “Con una band così non è necessario altro. Si va sul palco e si suona. Stop”. Ruggeri ha quindi proposto i brani del nuovo album La Rivoluzione e le meravigliose melodie di tutti i suoi successi storici da Il Mare d’inverno, Quello che le donne non dicono al Il portiere di notte. Per il bis, Ruggeri ha calato un tris rock con La fine del mondo, Mistero e ha salutato sulle note di Contessa, la canzone di maggior successo dei Decibel dopo aver ringraziato davvero tutti, il Comune per la scelta di ospitare il suo tour («è indubbio che abbiano buon gusto», ha detto), gli operai, i tecnici, e naturalmente la sua bravissima band composta da Paolo Zanetti (chitarre), Francesco Luppi (tastiere), Fortu Sacka (basso) e Alex Polifrone (batteria).

Molto soddisfatto il sindaco Ciarapica, che fa un primo bilancio della stagione. «Bentornati concerti in piazza XX Settembre! Che belle emozioni e divertimento ci hanno regalato e finalmente eravamo tutti insieme nel cuore della città – ha detto il sindaco – A maggio, rallentate le restrizioni per contenere i contagi, abbiamo deciso di ricominciare a far respirare musica dal vivo nella piazza centrale e siamo davvero soddisfatti per le tante presenze. Ai tre live, uno al mese, abbiamo aggiunto quello finale di Ruggeri. Ma anche Civitanova Alta è stata presa d’assalto, grande pienone per i Dik Dik e le altre serate. Siamo davvero soddisfatti e voglio ringraziare l’azienda Teatri, quanti hanno lavorato durante gli eventi e le associazioni che hanno collaborato per rendere di nuovo possibile tutto ciò».

Prossimo appuntamento con Vita Vita, per il gran finale dell’estate civitanovese. La 19esima edizione del Festival internazionale di arte vivente, ideato e condotto da Sergio Carlacchiani, si articolerà nei primi tre giorni di settembre, in tre differenti location. L’anteprima di giovedì primo settembre si terrà il Giardino della Pinacoteca Civica Moretti di Civitanova Alta e a questo appuntamento seguirà venerdì 2 settembre performance musicali al Teatro Rossini. Sabato 3 settembre, quindi, la grande festa con performance e parate nel centro città.

