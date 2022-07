Modella e pittrice,

Giorgia Melagrana porta l’arte

in riva al mare

PORTO RECANATI - Ospite di Acapulco Beach, ha trovato ispirazione nella splendida vista e atmosfera che si respira al tramonto sulla spiaggia

Ancora una volta Pino Frisari sorprende i suoi clienti con un’ospite originale. Giorgia Melagrana, modella dall’eta di 15 anni, ha lavorato per molti brand (soprattutto sportivi e di intimo, vista la sua fisicità atletica). Altissima e con un portamento da fare invidia, Giorgia ha partecipato a tantissime sfilate, in tutta Italia.

«Il lavoro dell’indossatrice non è solo immagine. Hai a che fare con la tua autostima, l’affermazione di te stessa. Dover affrontare in giovane età i luoghi comuni sulle modelle forma decisamente il tuo carattere» confessa Giorgia. Oggi, dopo essersi avvicinata al mondo dello spettacolo con provini vari anche per il Grande Fratello, ha decisamente cambiato rotta, avendo capito di non essere a suo agio in quell’ambiente.

È così che Giorgia, oltre a continuare il suo lavoro di modella, ha iniziato a coltivare sempre di più la sua passione per la pittura e la ricerca.

Ha iniziato ad esporre le sue tele esponendosi nuovamente al giudizio del pubblico, ma non più solo estetico. «Provare a fare quello che ci piace è la chiave della vita. Niente è regalato, serve impegno, passione e coraggio per ciò che vogliamo».

Quella di Giorgia è una pittura istintuale ed astratta. «Sto cercando di conoscere il blu in tutte le sue sfumature e variazioni. Ci sto facendo amicizia, quando lo guardo mi sento bene. Evoca sensazioni positive, mi risuona, l’ho scelto per la mia crescita artistica e interiore, essendo il blu un colore spirituale».

Il bello di Giorgia è che accosta la sua arte al mondo della meditazione e alla crescita spirituale. Nelle sue tele lo spettatore può vedere ciò che vuole.

Ieri il suo non convenzionale percorso di modella pittrice ha trovato ispirazione nella splendida vista e atmosfera che si respira al tramonto da Acapulco Beach.

