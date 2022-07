Batteri oltre il limite,

scatta il divieto di balneazione

CIVITANOVA - Ordinanza del sindaco per il tratto compreso tra gli stabilimenti Golden Beach e G7, dopo le analisi dell'Arpam effettuate nelle acque in direzione del fosso Maranello

28 Luglio 2022

Troppi batteri in acqua, scatta il divieto di balneazione a Civitanova. E’ stata l’Arpma a comunicare all’amministrazione comunale il superamento dei valori limite dei parametri relativi agli Enterococchi intestinali. Gli esiti non conformi riguardano i prelievi effettuati alle acque di balneazione in direzione del fosso Maranello del lungomare nord, nel tratto compreso tra gli stabilimenti Golden beach e G7. Pertanto, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha emesso l’ordinanza per il divieto di balneazione nella zona indicata dall’agenzia regionale fino a nuove analisi di laboratorio che verranno comunicate nelle prossime ore. L’Arpam precisa che «gli altri punti adiacenti presi a campione allo scopo di delimitare la zona di inquinamento sono risultati conformi». I tratti di costa saranno riaperti alla balneazione con ulteriore ordinanza sindacale.

