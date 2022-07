Sventola la 19° Bandiera Blu:

cerimonia a Civitanova (FOTO)

LA CONSEGNA oggi pomeriggio al Club Vela. Il sindaco Fabrizio Ciarapica: «Ci confermiamo una delle città costiere più virtuose delle Marche sui temi ambientali, della sostenibilità, della pulizia delle spiagge, di una raccolta differenziata che funziona, di spiagge accoglienti piene di confort, di piste ciclabili e pedonali»

23 Luglio 2022

A Civitanova sventola la 19esima Bandiera Blu consecutiva. Il riconoscimento della Fee (Foundation for environmental education) è stato salutato oggi pomeriggio, nella tradizionale cerimonia di consegna del vessillo alle autorità e attività turistiche ed economiche, in un partecipato appuntamento che si è tenuto al Club Vela. I festeggiamenti sono stati aperti dalle note della banda cittadina, che hanno intonato l’Inno di Mameli.

«Civitanova – le parole del sindaco Fabrizio Ciarapica – si conferma una delle città costiere delle Marche più virtuose sui temi ambientali, della sostenibilità, della pulizia delle spiagge, di una raccolta differenziata che funziona, di spiagge accoglienti piene di confort, di piste ciclabili e pedonali che rendono i percorsi cittadini veramente accessibili a tutti. Sappiamo bene che il gradimento della nostra città da parte dei visitatori e dei turisti è molto alto e questo lo si può misurare facilmente vedendo come la nostra cittadina sia vivace, accogliente, ambita. Il mio primo ringraziamento va alle autorità civili e militari per il sostegno e la vigile attenzione. Se Civitanova è oggi quel che è si deve soprattutto ai nostri operatori balneari e turistici che incessantemente lavorano affinché tutto sia in ordine e tutto funzioni perfettamente; lo dobbiamo ai nostri concittadini e al loro senso civico; ai nostri commercianti che curano i loro negozi come se fossero le loro case, si impegnano a creare rete per organizzare serate che possano movimentare giornate infrasettimanali; lo dobbiamo, soprattutto, ai nostri giovani a cui voglio dedicare questa festa. Un grazie sentito agli uffici comunali, responsabili e dirigenti, che lavorano tutto l’anno per il raggiungimento di questo riconoscimento».

Con Ciarapica erano presenti gli assessori Manola Gironacci e Giuseppe Cognigni, oltre a diversi consiglieri di maggioranza e minoranza. Quindi il presidente regionale della Fee Camillo Nardini ha sottolineato: «Le Bandiere Blu – ha detto – non sono solo un’immagine ma una “proclamazione esistenziale”. La Bandiera Blu significa che chi viene a Civitanova incontrerà qualità nell’accoglienza, nel servizio, nel mare, negli operatori e la bellezza delle istituzioni, che sono sempre vigili e sempre consapevoli del ruolo che svolgono».

Presenti le più alte cariche civili e militari del territorio. Tra le istituzioni che hanno ritirato le Bandiera Blu: la Prefettura; la Regione Marche (con il consigliere Pierpaolo Borroni); la Provincia (con il consigliere Luca Buldorini); la Capitaneria di Porto di Civitanova (con il comandante Ylenia Ritucci); la Compagnia dei Carabinieri di Civitanova (con il capitano Massimo Amicucci); il tenente Giovanni Calabrese, comandante uscente della Sezione operativa Volante della Compagnia Civitanova; il tenente Christian Giannini, comandante entrante della Sezione operativa Volante della Compagnia di Civitanova; il Commissariato della Polizia (con il commissario capo della squadra mobile di Macerata Matteo Luconi); il Comando della Polizia stradale (con il vice comandante Polstrada Civitanova Fabio Castelli); il Comando dei vigili del fuoco (con il capo distaccamento Alfredo Schiavoni); il Comando della Polizia locale (con la comandante Daniela Cammertoni); la Protezione civile di Civitanova (con il coordinatore Aurelio Del Medico).

Si è quindi provveduto alla consegna dei vessilli ad associazioni, enti e operatori turistici e commerciali della città e a tutti i soggetti che contribuiscono all’accoglienza civitanovese. Tra loro: l’associazione nazionale carabinieri; l’Arpam; Fiab costa Macerata-Fermo; Legambiente circolo “Sibilla Aleramo” di Civitanova; Croce Verde; Associazione Gv Service Servizio di Salvataggio a Mare; Centro Soccorso Litorale Adriatico (Csla); Abat; Cosmari; Azienda Teatri di Civitanova Marche; Club Vela di Civitanova Marche; Lega Navale di Civitanova Marche; Associazione Il Madiere; Associazione Albergatori – Aacm; Associazione B&B Italy Marche; Gruppo Sportivo Fontespina; Pro Loco Civitanova Marche Alta; Pro Loco Civitanova Marche.

