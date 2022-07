Civitanova da sold out,

spiagge e chalet presi d’assalto (Foto)

LA CITTA' si è confermata anche in questa domenica la regina della costa maceratese

Caldo, agosto alle porte e voglia di spiaggia: un’altra domenica da tutto esaurito a Civitanova. La città costiera si è confermata anche in questo fine settimana la regina della costa maceratese con presenze da tutta la provincia e da fuori regione, turisti anche stranieri e pendolari.

Affollati e sold out tutti gli chalet, in particolare quelli del lungomare nord ma si è registrato il pienone anche nel lungomare sud: quasi impossibile trovare ombrelloni. Anche nelle spiagge libere stessa situazione, con distese di asciugamani, grandi e piccini a prendere il sole e a giocare o fare il bagno. Proprio ieri la città ha celebrato la 19esima Bandiera blu con una cerimonia al Club Vela. E nonostante le temperature elevate causate dall’anticiclone Apocalisse 4.800 che non accenna a mollare la presa, probabilmente lo farà all’inizio della prossima settimana, nella città costiera il caldo meno asfissiante che altrove.

Oggi le massime sono arrivate intorno ai 32-33 gradi, basti pensare che ieri la città più calda delle Marche, San Severino, ha fatto registrare una temperatura massima di quasi 10 gradi in più, arrivando a 41,7 gradi. Anche molto meglio della 12esima località più calda delle Marche, Appignano, che sempre ieri ha fatto registrare una temperatura massima di 39,5, mentre a Macerata è arrivata a 37.

(foto di Federico De Marco)

