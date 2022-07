Spighe verdi 2022,

nuova bandiera a Montecassiano

IL RICONOSCIMENTO al Comune per l'attenzione all’ambiente e all’agricoltura sostenibile

27 Luglio 2022 - Ore 10:37 - caricamento letture

Attenzione all’ambiente e all’agricoltura sostenibile, riconfermata la Bandiera Spighe verdi 2022 a Montecassiano. Ieri, nel corso della conferenza che si è svolta in diretta streaming, è arrivato per il comune del borgo maceratese il riconoscimento della Fee Italia, Foundation for Environmental Education.

Si tratta di un marchio di promozione turistica che premia i comuni che si prendono cura con azioni concrete dell’ambiente e dell’agricoltura sostenibile, nel corso della diretta è stata consegnata simbolicamente la bandiera che verrà poi recapitata nelle prossime settimane e sventolerà al fianco della Bandiera arancione e di quella dei Borghi più belli d’Italia.

Nello specifico Spighe verdi è il programma per lo sviluppo rurale sostenibile, si rivolge ai Comuni che intendono valorizzare e investire sul proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali. E il successo di Spighe verdi sta proprio nel rapporto che si crea tra Comune, agricoltori e comunità locale attraverso un programma flessibile e adattabile per promuovere buone pratiche ambientali in diversi contesti territoriali. Nel programma Spighe verdi è centrale il ruolo che ha l’agricoltura nella difesa del paesaggio, nella tutela della biodiversità e nella produzione di alimenti di qualità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA