I TRE PREMI conferiti dall'amministrazione comunale durante la festa di Sant'Anna: al coach della Cbf Balducci, al secondo della Lube e alla società che ha conquistato la serie A1. Il vicesindaco Casciotti: «Onore a loro, al loro talento e al loro grande impegno»

25 Luglio 2022 - Ore 10:47 - caricamento letture

Luca Paniconi, Romano Giannini e la squadra Hockey Potenza Picena: sono questi i tre premiati con il titolo di “Orgoglio Sportivo 2022”, conferito dall’amministrazione comunale nell’ambito delle manifestazioni per la festa di Sant’Anna in corso a Porto Potenza.

Il premio, consegnato dal vicesindaco con delega allo Sport, Giulio Casciotti, ha come finalità proprio quella di valorizzare rappresentanti dello sport cittadino che si sono distinti per meriti in ambito nazionale. Tre specialità diverse, tanti grandi risultati: la pallavolo femminile, con Luca Paniconi, attuale allenatore della Cbf Balducci, promossa in A1; la pallavolo maschile, con Romano Giannini riconfermato 2° allenatore della Lube Volley; l’Hockey Potenza Picena, squadra che ha conquistato la serie A1 nel corso dell’ultimo campionato. «Questi risultati sono un grande orgoglio per tutta la città – ha commentato Casciotti, a margine della consegna – Il riconoscimento assegnato questa stasera è una tradizione che intendiamo rinnovare, visti i tanti concittadini che ogni anno, attraverso la pratica sportiva, si distinguono in competizioni di altissimo livello. Onore a loro, al loro talento e al loro grande impegno».

