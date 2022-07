Monte San Giusto,

attivata la “casa dell’acqua”

L'EROGATORE si trova in via Monti Sala, nei pressi di Parco Ilaria Alpi. Fa parte dell'attività di sensibilizzazione dell’amministrazione per la riduzione del consumo di bottiglie in plastica

La nuova “casa dell’acqua” installata a Monte San Giusto, in via Monti Sala nei pressi di Parco Ilaria Alpi, è stata attivata. Continua con questa seconda installazione (dopo quella di Villa San Filippo) l’attività di sensibilizzazione dell’amministrazione per la riduzione del consumo di bottiglie in plastica. «L’erogazione avviene con apposita tessera o con l’inserimento di monete – spiega il Comune -. La tessera “card” è acquistabile alla tabaccheria Contigiani Sandro (via Purità 79), alla tabaccheria Quarchioni (via Costituzione 1) e alla tabaccheria La dea bendata (via Panette 4) al costo di 5 euro (3 di attivazione scheda e 2 di acqua da consumare), che permette il prelievo una volta inserita nel distributore. È ricaricabile direttamente sulla fontana, basta inserirla, introdurre moneta fino al raggiungimento dell’importo che si vuole ricaricare. La “card” non ha scadenza e non ha limiti di prelievo giornalieri. È sempre possibile prelevare acqua con l’utilizzo di sola moneta. La fontana non da resto né accetta monete da 1 o 2 centesimi. La fontana è gestita dal Acquanet, una società leader nella regione Marche nel mercato della commercializzazione gestione e manutenzione di apparecchiature automatiche per l’erogazione pubblica di acqua potabile proveniente dalla rete idrica di alimentazione a marchio Blupura e Cillichemie Bwt.

«L’acqua in entrata subisce una prima filtrazione in un filtro meccanico che trattiene le impurità più grossolane – prosegue la nota -. Una seconda filtrazione avviene con il passaggio in un filtro a carboni attivi che ferma le impurità e le particelle maggiori di 0,5 µm. L’acqua a questo punto passa attraverso il sistema di disinfezione e debatterizzazione costituito da lampade a raggi ultravioletti adeguate a garantire l’inattivazione di numerosi ceppi batterici e virali, viene poi refrigerata in una sorta di frigorifero, all’uscita del quale una parte entra in un carbonatore per essere addizionata di CO2 (anidrite carbonica) subendo il processo di gassatura. Tutta l’acqua trattata a questo punto è pronta per essere erogata ma non prima di attraversare una seconda barriera UV presente sugli ugelli erogatori al fine di garantire la sterilità da contaminazioni esterne».

«L’acqua pubblica prelevabile dalla “casa dell’acqua” installata a Monte San Giusto è depurata direttamente dalla rete idrica priva di odori o sapori poco gradevoli, preserva tutte le caratteristiche organolettiche e presenta grandi vantaggi per le famiglie e la collettività – conclude il Comune -. E’ ecologica (se bevi l’acqua della “casa dell’acqua” fai bene all’ambiente. Infatti, sono 5,9 miliardi le bottiglie di plastica prodotte nel 2014 in Italia, che riempiono circa 3 milioni di cassonetti, l’85% viaggia su gomma e solo il 38% viene riciclato 3), economica (rispetto all’acqua in bottiglia, solo 5 centesimi al litro, con l’acqua della “casa dell’acqua” una famiglia di tre persone risparmia oltre 400 euro l’anno) e buona (perché è microfiltrata, filtrazione a 0,5 µm. La microfiltrazione neutralizza sapori sgradevoli come il cloro, blocca metalli pesanti, ruggine, solventi, oli, pesticidi, torbidità senza intaccare le proprietà organolettiche dell’acqua».

