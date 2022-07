In bici alle Lame rosse,

si perdono con l’arrivo della notte:

soccorsi due ciclisti

FIASTRA - La coppia è stata raggiunta dai vigili del fuoco e accompagnata alla terrazza Belvedere

In bici alle Lame Rosse, si perdono con l’arrivo del buio: soccorsa una coppa di ciclisti. E’ successo ieri sera a Fiastra. I due hanno lanciato l’allarme quando è fatto notte, perché non riuscivano più a orientarsi sulla strada del ritorno. Prima sono state localizzate e consigliate sul sentiero da seguire, poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Camerino che li hanno accompagnati alla terrazza Belvedere. I due ciclisti non era feriti, hanno mostrato solo segni di fatica.

