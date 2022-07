Da apprendista meccanico

a titolare di due aziende del settore auto:

60 anni di attività per Antonio Cirioni

FESTA per il fondatore di Cirioni Volkswagen e Diva Car Audi con dipendenti, collaboratori e amici. LE FOTO

Ha deciso di festeggiare i suoi 60 anni di lavoro con collaboratori, dipendenti e amici che hanno condiviso con lui l’inizio della carriera. Antonio Cirioni, titolare della Cirioni Volkswagen Diva Car – Audio Service a Sforzacosta, frazione di Macerata, li ha riuniti sabato 23 luglio al Park Hotel di Pollenza.

Proprio il 23 luglio è iniziata la sua carriera quando appena quindicenne si è trasferito da Cingoli a Macerata per iniziare il lavoro di apprendista meccanico alla Volkswagen di Macerata. La sua esperienza è cresciuta fino a diventare capo officina e nel 1985 decise di coronare il suo sogno d’imprenditore e aprire una azienda Volkswagen Audi, la Cirioni Snc a Corridonia.

Nel 1998 il progetto cresce, le aziende diventano due con la nascita della Diva Car dedicata al marchio Audi. Le aziende Cirioni Volkswagen e Diva Car Audi Service tuttora in piena attività a Macerata e con ancora Antonio presente in officina dopo 60 anni.

