Chiesanuova, mercoledì

si alza il sipario sull’Eccellenza

In rosa anche l’argentino Wolhein

CALCIO - Al “Sandro Ultimi” scatterà la preparazione in vista della stagione 2022-2023. I 25 convocati dal neotecnico Giacometti. Il 27enne centrocampista arriva dalla Promozione abruzzese

Mercoledì alle 18, al “Sandro Ultimi” di Chiesanuova, scatterà la stagione 2022-2023 della squadra biancorossa, una stagione storica in quanto la prima da vivere come matricola nel campionato di Eccellenza, il massimo livello regionale. I calciatori si ritroveranno per il primo allenamento del ritiro estivo, saranno 25 in tutto gli atleti agli ordini del nuovo tecnico Gianluca Giacometti, nello specifico 3 portieri, 7 difensori, 9 centrocampisti e 6 attaccanti. Presenti tutti i volti nuovi, i sette acquisti operati dal neo direttore sportivo Federico Frenquelli. Sono i veterani Tittarelli e Lapi, più gli under Zoldi, Farroni, Giri e Salvucci e l’ultimissimo arrivo, l’argentino classe 1995 Lucas Wolhein (dalla Promozione abruzzese).

Questi i convocati: portieri Gioele Carnevali, Alessandro Pedol, Matthias Zoldi (2002); difensori Matteo Monteneri, Giacomo Iommi, Mattia Ortolani, Cristiano Lapi, Marco Rango, Francesco Corvaro (2005), Filippo Bianchi (2004); centrocampisti Tommaso Tanoni, Alex Morettini, Alessio Bonifazi, Nicola Rapaccini, Lucas Wolhein, Edoardo Farroni (2003), Nicola Carboni (2003), Alessandro Vitali (2004); attaccanti Carlo Mongiello, Gabriele Tittarelli, Andrea Pasqui, Leonardo Giri (2005), Andrei Salvucci (2003), Filippo Bravi (2004).

Mister Giacometti sarà accompagnato e coadiuvato dai membri del suo staff: il vice Marco Mosconi, il massaggiatore Simone Piccini e il preparatore dei portieri Sandro Solferini.

