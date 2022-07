Quanno lu motore

“L’arriu de li motori regalò a li contadì’ ‘na vita mino tribbulata. Via li jui, le morse, li voccà’, li gaezzù, li frusti, lo toccà’ a vetta, lo feraje li zocculi. Addio a Viangulì, Cimarè, Fiurindì, Galantì, Garbatì, Pumpusì, ecc. Gnènte più in gniru le cuscì chjamate “pizze cotte al sole”, le famose ‘bbonnanti cacate de vò’ e ‘acche”.

*

“Bue moro, merda d’oro”.

*

“Li vò’ vecchj more dentro le stalle de li cojoni” (Di chi è poco accorto).

*

“E pensà’ che prima da li vò’ vecchj ‘mparava a laora’ (arare) li joeni”.

*

“Li motori ha rivoluzionato tutti li laori de li campi e non solo.

Li primi motori adèra senza rote, se portava sull’ara co’ le vacche e sirvia a manná’ co’ lu cintó’ la machina de lo vatte e po’ la sgranatora.

Po’ ‘rriò’ li motori a testa calla co’ le rote. Li controterzisti li tinia ‘ppicci notte e jornu, pe’ ‘na sittimana de seguitu, da la domenneca sera a la domenneca dopo. Li smorciava per quarghe ora pe’ faje tutte le manutenzió’, ojo, ‘ngrassaggiu, naffeta (nafta).

Dopo li motori a rote, ‘rriò quilli a cinguli, più adatti pe’ li tereni scomudi. Co’ le duvute mudifiche, derèto ce se cuminciò a ‘ttaccà’ de tutto, da le più moderne machine da vatte a lu pertecaró’ (“lo scassato java più a funno”), da lu sgranviu a lu rastelló’ pe’ lo fié’, dall’erpece a la somentatrice, da lu rullu a la tregghja, da la somentatrice a la metellega a la fargiatrice, Lu streppatore, fino a la sterza (carro) co’ le rote pesanti. ‘Ste sterze le facia un certu Ciccarellu, un ferá co’ l’ufficina sotto le votteghe de lu Sfiristeriu. Più avanti ce se ‘ttaccò’ anche attrezzi più moderni come l’imballatrice, Lu caricatore pe’ caccià’ lo stabbio e carcà’ le varbabietole, la votte per da’ l’acqua ramata a le vigne, lu spannicuncime, Lu spannistabbio (spandiletame), lu cau (cavo) d’acciajo pe’ sgarza’ le piante (buttarle giù) e caregghjacce le pidicine e li fusti (tronchi)”.

Il primo trattore italiano, detto anche trattrice (dal latino trahere, trainare), fu il Cassani del 1927, ma il marchio che più influenzò il mercato fu il Landini. Nel 1948 venne il Lamborghini, poi quelli creati da Fiatagri.

“Le vacche a ripusu vinia munte pe’ svezza’ li vitelli e li purchitti, quelle mungane o pezzate pe’ li vardasci e li vesogni de casa.

Oggi non ci-ha più valore lu proverbiu: “Moje e buoi dei paesi tuoi”.

