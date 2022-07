Caldo africano, spiaggia affollata

e yacht di lusso

nella baia di Portonovo (Foto)

ANCONA - Ombrelloni, chalet e ristoranti oggi presi d'assalto alla ricerca di un po' di refrigerio. L'attenzione di bagnanti e turisti catturata dal mega panfilo ormeggiato al largo: «E' quello di Valentino Rossi»

C’è chi ha cercato un po’ refrigerio sul molo, chi si è tuffato in acqua, chi ha pagaiato sul sup e chi è rimasto seduto sulla sdraio sotto l’ombrellone. E’ stato un altro fine settimana da tutto esaurito alla baia di Portonovo con chalet e ristoranti affollati come la spiaggia libera dove i bagnanti hanno cercato un po’ tregua dal caldo africano. Oggi Ancona ha registrato la temperatura massima di 31 gradi alle 14 (ma non era annoverata tra le città con bollino rosso) e molti turisti, provenienti anche dall’estero, hanno deciso di trascorrere la giornata al mare dove tirava una lieve brezza calda e l’acqua era una tavola. Parcheggi a monte e valle tutti occupati fin dalle prime ore della mattina e traffico che ha sfiorato il caos nelle ore di punta sebbene il semaforo rosso vietasse l’accesso ai mezzi non autorizzati.

Data l’emergenza climatica e il rischio che possano originarsi roghi sulla vegentazione del Monte Conero, da oggi a Portonovo e a Mezzavalle è anche partita l’attività di prevenzione in caso di incendio. I vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile hanno pattugliato con i mezzi l’area fornendo anche informazioni utili, consigli, comportamenti da adottare ai visitatori indicando i punti di attesa, in caso di emergenza, al Molo, a La Capannina e a Mezzavalle.

La stagione balneare anche ad Ancona sta superando le più rosee previsioni con numeri che stanno riportando il turismo all’era pre-Covid. La baia in particolare è sempre più gettonata dai vip. Oggi l’attenzione di chi si godeva il sole nell’oasi naturalistica di Portonovo è stata attirata dalla presenza di uno yacht di lusso ormeggiato al largo. In molti si sono fermati sul bagnasciuga per ammirarlo. Tra scatti di selfie e nel tam tam tra gli ombrelloni si è diffusa la voce, tra sogno e realtà, che su quel gioiello galleggiante stesse vivendo attimi di pieno relax Valentino Rossi con famiglia e amici. La bella foto pubblicata nel pomeriggio su Instagram dalla moglie Francesca Sofia Novello lascia intuire che almeno lei c’era.

