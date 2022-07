Sposi sulla gru,

festa per Ilaria e Marco

LE NOZZE oggi a Treia. Lo sposo gioca a calcio con l'Atletico Macerata, la sposa è un'estetista

Festa in casa Atletico Macerata per le nozze del centrocampista Marco Mancini, detto “il Polpo”.

Oggi pomeriggio, al Santissimo Crocifisso di Treia, è stato celebrato il matrimonio con la bella Ilaria Serafini. Simpatico siparietto all’uscita della chiesa con gli sposi che sono stati fatti salire su una gru perchè lui soffre di vertigini.

Lei, treiese, lavora come estetista. Lui, maceratese, gestisce la salsamenteria di famiglia in piazza Nazario Sauro e gioca a calcio in Seconda categoria. Da 13 anni insieme, hanno deciso di festeggiare questo giorno speciale assieme a parenti e amici al ristorante “Il Casolare dei segreti”, a San Lorenzo di Treia.

