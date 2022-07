Il maceratese Paolo Stizza

vice presidente nazionale

dell’associazione tributaristi

TOP - Avvocato e commercialista, da 18 anni lavora a Milano allo studio Ukmar. Una nomina prestigiosa quella che ha ricevuto, sarà il numero due dell'Anti

Un maceratese vicepresidente dell’Associazione nazionale tributaristi italiani (Anti). Una nomina prestigiosissima per l’avvocato e commercialista Paolo Stizza. Il professionista lavora a Milano dove collabora con lo Studio Uckmar da quasi 18 anni e prima di esercitare la professione è stato ricercatore a contratto al Centro di ricerche tributarie per l’Impresa dell’Università Bocconi, di cui Uckmar è stato fondatore e presidente. Inoltre è stato assistente di Victor Uckmar alla cattedra di Diritto tributario a Unimc (2010-2014). Autore di numerose pubblicazioni in materia tributaria, partecipa regolarmente a convegni come relatore e collabora stabilmente come docente in diversi Master e Corsi di specializzazione in Diritto tributario in università italiane e scuole di formazione. È stato inoltre coordinatore del Corso di specializzazione in Diritto tributario dell’Istao, ad Ancona. Per l’Anti prima della nomina a vice presidente nazionale è stato tesoriere della sezione Marche-Delegazione Abruzzo. Alla guida della autorevole associazione c’è Gaetano Ragucci, ordinario di Diritto tributario, Università di Milano.

L’associazione, presente in tutto il territorio italiano, è stata costituita sotto gli auspici dell’economista e politico, Ezio Vanoni nel lontano 1949, ed ha avuto illustri presidenti: Ernesto D’Albergo, Epicarmo Corbino, Ignazio Manzoni, Giovanni Adonnino, Victor Uckmar, Mario Boidi, Gianni Marongiu. Ha sezioni in tutta Italia e riunisce i più qualificati docenti universitari, studiosi e professionisti della materia tributaria, proponendosi di approfondire, attraverso incontri di studio, convegni e pubblicazioni, le tematiche fiscali, sotto i profili scientifico e professionale. Tiene contatti con Governo e Parlamento collaborando quando richiesto allo studio e alla formazione delle leggi. È socia della Confédération Fiscale Européenne, l’unico raggruppamento Europeo di consulenti tributari che opera a livello Europeo.

