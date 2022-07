Edil Sir srl nuovo partner

dell’Empoli Calcio Fc

PROMO - L'azienda si occuperà invece del servizio di tinteggiatura e posizionamento della nuova area corporate allo stadio "Carlo Castellani"

Nuova e prestigiosa collaborazione per l’azienda EdilSir Srl di Macerata. L’azienda, che pone le sue radici dal lontano 1960, anche per quest’anno sarà partner ufficiale della società Empoli Calcio FC, per i lavori di ristrutturazione dello stadio “Carlo Castellani”.

Già nella scorsa stagione la società Empoli Fc aveva affidato alla ditta “EdilSir Srl” i lavori di tinteggiatura e sostituzione completa delle sedute dell’intero settore della tribuna inferiore. Quest’anno la “EdilSir srl” si occuperà invece del servizio di tinteggiatura e posizionamento della nuova area corporate che la società Empoli Fc ha completamente ristrutturato in vista della nuova stagione agonistica 22/23 per rendere ancora più unica e confortevole la visione delle partite casalinghe ai suoi ospiti e partner. Continua pertanto la proficua collaborazione tra le due società, che sono state messe in contatto dall’azienda marchigiana “SC Outdoor” che si occupa di comunicazione e branding, che anche per questa stagione offre la possibilità ai suoi clienti di essere protagonisti in serie A, e che si è avvalsa anche della collaborazione di Roberto Buratti.

