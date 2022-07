Uno spettacolo in mare:

via alla Civitanova-Sebenico (Foto)

LA REGATA internazionale, giunta alla 21esima edizione, è partita dal porto. Unisce le due città gemellate

21 Luglio 2022 - Ore 17:00 - caricamento letture

E’ partita in perfetto orario, alle 13, la regata velica internazionale Civitanova-Sebenico. La 21esima edizione dell’evento organizzato dal Club Vela Portocivitanova (Cvp), in collaborazione con il circolo vela Val di Sebenico è tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela (Fiv), torna nel solco della tradizione dopo che nel 2021 era la ripresa dalla pandemia il filo conduttore della manifestazione. L’unione delle due città gemellate, legate dallo stesso mare, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per rinforzare attraverso la regata, i rapporti fra le attività produttive, la sostenibilità e la cooperazione tra i popoli.

Suddivisi nelle categorie Orc e Libera, sono 32 gli scafi (quattro in più della precedente edizione), che si stanno sfidando: uno proviene dalla Croazia, gli altri (oltre che da Civitanova) da Rimini, Porto San Giorgio, Ancona, Ravenna, Lignano e Sistiana. MP30+10 del Pierdomenico Sailing Team, vincitore della scorsa edizione, vuole mantenere il titolo conquistato l’anno scorso. Quest’anno verrà assegnato anche il trofeo “Città di Civitanova Marche”, alla prima barca prima in tempo reale e quello “Città di Sebenico”, per il primo assoluto in tempo compensato. La mobilità green quest’anno protagonista anche nel montepremi, visto che il main sponsor Delta Motors ha messo in palio un monopattino elettrico che verrà assegnato a un concorrente della categoria Orc (la più numerosa), estratto a sorte nella serata di premiazione.

(foto di Federico De Marco)

