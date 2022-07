Intervento green a Pieve Torina,

mobilità dolce

e microhabitat per la fauna

FINANZIAMENTO per il progetto presentato dal Comune come capofila con Visso e Ussita

Rete ecologica Marche, Pieve Torina porta avanti un progetto che la vede al fianco di Visso e Ussita. «La nostra proposta è risultata tra le migliori delle Marche – sottolinea il sindaco, Alessandro Gentilucci – tanto da aver ottenuto un finanziamento per migliorare la qualità ambientale ed ecologica del territorio. Il nostro è un contesto ambientale caratterizzato da un ricco patrimonio boschivo e da una rete fluviale importante su cui però incidono processi di abbandono delle aree marginali con impoverimento degli habitat naturali ed anche interventi di residenzialità emergenziale dovuti al sisma. Abbiamo progettato, Pieve Torina come capofila insieme a Visso e Ussita, azioni di riqualificazione di spazi verdi periurbani e di ripristino naturalistico dei corridoi fluviali in una logica di sistema tra comuni che condividono medesime problematiche». In particolare, il progetto di Pieve Torina interverrà su aree boschive di proprietà comunale per la creazione di percorsi di mobilità dolce e microhabitat per la conservazione della fauna implementando la qualità della vegetazione. «Insomma – conclude Gentilucci – un nuovo intervento in ottica green, che guarda al futuro di Pieve Torina».

