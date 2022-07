Sposi on the sea

POTENZA PICENA - Quattordici anni insieme per Francesco Giustozzi e Patrizia Cognigni che oggi hanno celebrato la ricorrenza con un pranzo in mare. Ospite speciale il loro figlio Valentino

Sposi on the beach, anzi direttamente in acqua per festeggiare i 14 anni insieme. Una coppia di Porto Potenza, Francesco Giustozzi e Patrizia Cognigni, ha vissuto oggi la ricorrenza con un pranzo in mare, più che al mare.

Il tavolo su cui faceva bella mostra un cuore è stato apparecchiato, davanti al circolo Barracuda, direttamente in acqua. Ospite specialissimo al tavolo il figlio della coppia, Valentino. Una storia di amore che è stata coronata il 19 luglio del 2008 al santuario di Santa Maria Apparente, celebrato dal parroco Emilio Rocchi. Poi la coppia in gommone aveva raggiunto un ristorante in zona Scossicci di Numana. E insomma il “filo azzurro” col mare la coppia non ha voluto spezzarlo neanche oggi ordinando un pranzo che poi hanno consumato in acqua. I festeggiati hanno voluto ringraziare l’amico Stefano Giustozzi, e le persone che hanno reso possibile il festeggiamento in mare.

