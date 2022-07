Guasto alla mietitrebbia,

divampa un incendio:

interviene anche l’elicottero

SANT'ANGELO IN PONTANO - Il rogo in contrada Salti prontamente circoscritto dalle squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto

19 Luglio 2022 - Ore 14:17 - caricamento letture

Le cinghie del trincia di una mietitrebbia innescano un incendio, le fiamme si propagano alle sterpaglie e ad un bosco vicino. Intervento dei vigili del fuoco a Sant’Angelo in Pontano in contrada Salti, il rogo è stato circoscritto anche grazie al pronto intervento dei pompieri che hanno agito con l’ausilio dell’elicottero.

E’ successo intorno alle 12 in una zona di aperta campagna ma dove si trova un piccolo nucleo abitativo. E’ per questo che sul posto sono intervenute subito diverse squadre, da Macerata, Tolentino e anche dal Fermano, per evitare che il fuoco potesse estendersi pericolosamente. Secondo i primi accertamenti la trincia della mietitrebbia si è bloccata e le cinghie hanno innescato le fiamme a terra, chi stava guidando il mezzo agricolo si è subito accorto ed è riuscito ad allontanarsi, circoscrivendo le fiamme.

(Redazione Cm)

© RIPRODUZIONE RISERVATA