Tartaruga spiaggiata a Porto Potenza

17 Luglio 2022 - Ore 20:30 - caricamento letture

Tartaruga morta a Porto Potenza. Oggi pomeriggio, intorno alle 17,40, l’animale è stato avvistato in acqua da alcuni bagnanti che si trovavano allo stabilimento Sun Beach e che hanno subito allertato la Capitaneria di porto.

Il bagnino Patrick Dichiara, non potendo allontanarsi dalla postazione per continuare con la sorveglianza, ha chiesto il supporto di Matteo Carbone, coordinatore della Società Nazionale di Salvamento di Potenza Picena per confermare la presenza in acqua della tartaruga. Come da indicazioni della Capitaneria si è atteso che spiaggiasse prima di provvedere al recupero. Sul luogo anche una ragazza, componente di una associazione per la tutela dei cetacei, che è intervenuta durante le operazioni di recupero.

