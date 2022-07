Giulia Rinaldoni regina della mountain bike:

tre titoli italiani in un mese

MORROVALLE - Dopo i trionfi nelle specialità “short track” ed “eliminator”, oggi la sedicenne della categoria Allieve, si è laureata campione d’Italia anche nella disciplina olimpica del Cross Country

Terzo titolo tricolore dell’anno per la giovane atleta Giulia Rinaldoni della Polisportiva Morrovallese in un mese. E stavolta è quello più importante.

Infatti, dopo le maglie tricolore vinte il 17 e il 24 giugno nelle specialità “short track” ed “eliminator”, oggi la sedicenne della categoria Allieve, si è laureata Campione d’Italia anche nella disciplina olimpica del Cross Country a Bielmonte, in Piemonte.

Una stagione d’oro per la promessa del fuoristrada femminile. «Credo che questi tre titoli in trenta giorni –commenta il presidente della Polisportiva Morrovallese Luca Cabascia- possano essere quasi un record. Giulia merita in pieno le grandi gioie che sta vivendo perché è una ragazza tenace e che ogni giorno si dedica con passione e serietà allo sport che ama. In questi anni ha continuato a crescere lavorando con i nostri tecnici che non posso che ringraziare per quanto fanno per i ragazzi in un clima sereno e con tanto sano divertimento. Tutto questo ci è possibile anche grazie al continuo supporto delle famiglie dei nostri atleti che sono sempre presenti ed in linea con la nostra filosofia: lavorare con serietà e serenità per crescere ragazze e ragazzi attraverso una sana attività sportiva. Giulia –conclude il presidente Cabascia- è molto giovane ed ha ancora ampi margini di crescita. Continuiamo a lavorare con tranquillità e sono sicuro che regalerà a se stessa, alla famiglia ed a noi ancora tante soddisfazioni»,

