Scuola, valzer dei presidi:

Marcantonelli cambia Classico

Upgrade per Fiorillo, Tombesi e Gattari

PUBBLICATO il decreto dell'Ufficio scolastico regionale che ridefinisce i ruoli dirigenziali negli istituti della provincia. Partenze eccellenti, conferme e trasferimenti: diversi i passaggi dal primo ciclo di istruzione alle superiori

16 Luglio 2022 - Ore 21:07 - caricamento letture

di Alessandra Pierini

Le vacanze scolastiche entrano nel vivo ma l’Ufficio scolastico regionale è attivissimo nelle incombenze necessarie alla riapertura delle scuole a settembre. Passaggio obbligato la ridefinizione delle posizioni dirigenziali. Sono stati infatti resi noti con apposito decreto trasferimenti e conferme dei presidi delle scuole superiori e degli istituti comprensivi delle Marche.

In particolare, per quanto riguarda la provincia di Macerata, trova conferma il trasferimento di Annamaria Marcantonelli dal liceo Classico “Leopardi” di Macerata al classico “Leopardi” di Recanati. La dirigente è in partenza dopo ben nove anni al Classico (tre “mandati” sono il massimo consentito) di cui era diventata nel tempo carismatico punto di riferimento, per le tante innovazioni portate, per la capacità di fare squadra e coinvolgere il personale della scuola in tante iniziative e anche per le battaglie portate avanti per il bene di studenti e studentesse.

Al suo posto al Classico di Macerata arriverà Angela Fiorillo, fino ad oggi preside dell’istituto comprensivo “Paladini” di Treia. Un upgrade per lei dalle scuole primarie alle superiori e non è l’unica promozione.

Sabina Tombesi, fino a giugno alla guida dell’istituto comprensivo “Mestica”, sarà al timone del liceo artistico “Cantalamessa” a Macerata. Anche in questo caso non si tratta di una sorpresa: il suo predecessore Claudio Mengoni aveva annunciato alla fine dell’anno soclastico la sua prossima pensione. All’Itc “Gentili” di Macerata arriva Alessandra Gattari (finora all’istituto compresivo Leopardi” di Potenza Picena e Montelupone)che prenderà il posto di Roberta Ciampechini la quale nell’ultimo anno scolastico ha rivestito un doppio ruolo e manterrà la dirigenza del liceo scientifico “Galilei” a Macerata.

Francesco Giacchetta si trasferirà dall’Ipsia “Corridoni” all’Iis Da Vinci di Civitanova a sostituire Flavia Maria Teresa Cannizzaro che si trasferirà in Abruzzo.

Per quanto riguarda gli istituti comprensivi della provincia, queste le assegnazioni: Simona Sargolini allo “Strampelli” di Casteraimondo, Gloria Gradassi al’ Sant’Agostino di Civitanova, Claudio Orazi a Colmurano, Natascia Cimini al Cingolani di Montecassiano, Natalia Virgulti al Leopardi di Potenza Picena.

Tre gli incarichi nominali in attesa di un reale assegnazione: Roberto Vespasiani, dirigente dell’ufficio scolastico provinciale all’Ipsia Corridoni, Francesco Mezzanotte all’Ipsia Don Pocognoni di Matelica e Lauretta Corridoni all’istituto comprensivo Tacchi Venturi di San Severino. Accantonato il posto di Francesca Iormetti all’istituto comprensivo “Mattei” di Matelica. Confermati o prorogati tutti gli altri presidi della provincia.

Per quanto riguarda la mobilità interregionale, l’Ufficio scolastico regionale fa sapere che nelel Marche si registrano 13 trasferimenti in uscita e 16 dirigenti che invece hanno ottenuto di venire a ricoprire l’incarico di capo d’istituto nelle scuole delle Marche. Le regioni di provenienza sono principalmente Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, ma anche Friuli Venezia Giulia e Umbria.

«Le sedi rimaste vacanti e disponibili – continua la nota dell’Ufficio scolastico – a conclusione di tutte le operazioni saranno destinate con successivi provvedimenti del direttore alle nuove assunzioni in ruolo, nei limiti del contingente che sarà assegnato alle Marche dal Ministero, o a reggenza per mezzo di un apposito avviso pubblico, come per le 14 istituzioni scolastiche che per il prossimo anno scolastico risulteranno sottodimensionate. Per queste ultime, peraltro, fino al 2024 è stata prorogata la disposizione che ridefinisce il criterio numerico per dichiarare una scuola sottodimensionata da 600 a 500 iscritti (300 per le istituzioni situate nei comuni montani). Questo consentirà nel 2022/23 di definire formalmente 13 scuole come normodimensionate. Il che, tuttavia, non comporterà un incremento del numero dei posti di dirigenti scolastici disponibili per la loro copertura, per cui, salvo casi particolari, il totale delle reggenze annuali nelle Marche continua ad essere dato dal totale delle Istituzioni scolastiche con un numero di allievi inferiori a 600 (400 nei comuni montani)».

