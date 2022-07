«Puliscono a mano lo sporco,

ringraziate col sorriso gli operatori

della cooperativa Il Nodo»

CIVITANOVA - La lettera di una residente: «Ogni mattina percorrono sotto il sole i giardini, marciapiedi ed aiuole del lungomare sud, pulendo i rifiuti lasciati da persone di ogni età che associano il divertimento con l'eccesso e la maleducazione»

15 Luglio 2022 - Ore 10:02 - caricamento letture

«Un invito a chi dovesse incontrare gli operatori ecologici della cooperativa Il Nodo mentre passeggia: salutateli e ringraziateli con un sorriso, farà bene a loro e tanto anche voi». Susanna Righi, nostra lettrice di Civitanova, vuole fare un grande ringraziamento agli operatori che lavorano sul lungomare sud. «Ogni mattina percorrono sotto il sole tutti i giardini, marciapiedi ed aiuole, ripulendo a mano tutto lo sporco buttato a terra da persone di ogni età che associano il divertimento con l’eccesso e la maleducazione.

Questi ragazzi, con pazienza e attenzione raccolgono a mano ogni bicchiere, ogni pacco di sigarette, ogni fazzolettino, cartone delle pizze lasciato sulle panchine, bottiglie di ogni genere nei prati. Le serate e le proposte offerte da Civitanova per l’estate e il divertimento sono tante e per tutti i gusti, ma perché lasciare tutto quel massacro? – si chiede Susanna Righi – I cestini sono tanti, ne sono stati aggiunti anche di nuovi e allora divertitevi in maniera sana, lasciate la città bella e accogliente come la trovate al vostro arrivo. E grazie agli operatori de Il Nodo che in maniera composta ripuliscono ogni mattina».

