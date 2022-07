Pioniere dell’alpinismo in provincia,

è morto Franco Trozzo

MACERATA - Aveva 82 anni, fino al 2003 ha diretto la Scuola di alpinismo e scialpinismo “Monti Azzurri-Alti Sibillini” del Cai. Gianluca Lanciani: «Ci mancherà una figura del suo calibro con un carisma d’eccezione, ma il suo esempio non rimarrà vano, sarà un modello da imitare». Il funerale domani alla chiesa di San Francesco

15 Luglio 2022 - Ore 16:34 - caricamento letture

Morto l’alpinista Franco Trozzo, aveva 82 anni ed è stato istruttore e direttore della Scuola di alpinismo e scialpinismo “Monti Azzurri-Alti Sibillini” del Cai di Macerata fino al 2003. È stato tra i pionieri dell’alpinismo maceratese, appassionato di montagna, esploratore di nuovi percorsi alpinistici ed escursionistici. Una vita vissuta insieme all’inseparabile moglie Adriana con cui ha condiviso la sua passione. È stato tra i fondatori del Coro Sibilla e attiva presenza della Stazione Soccorso Alpino Maceratese degli anni ’80.

Nonostante fosse affetto da una malattia neurodegenerativa progressiva, non aveva perso il sorriso e la voglia di incontrare amici. Sempre cordiale e profondamente attaccato alla Scuola di alpinismo, a cui ha dedicato anni di corsi e di insegnamento, si era contraddistinto per le sue grandi doti morali ed umane, oltre che per quelle tecniche.

«Non posso non ricordare le innumerevoli visite che mi faceva in autoscuola – ricorda Gianluca Lanciani -, insieme ad Adriana, per sapere della mia attività di montagna e dei miei progetti. E in quell’occasione mi proponeva iniziative per la Scuola, dandomi anche utili suggerimenti. Franco è stato un grande amico, un eccellente istruttore, una figura paterna, un vero maestro, anche di vita. Aveva sempre parole giuste per ognuno di noi. Negli ultimi anni si era distinto particolarmente per la dedizione alla mountain bike, cercando itinerari fuori porta nei suoi amatissimi Monti Sibillini. Ci mancherà una figura del suo calibro con un carisma d’eccezione, ma il suo esempio non rimarrà vano, sarà un modello da imitare». Il funerale è stato fissato, si svolgerà domani, alle 15,30 nella chiesa di San Francesco, a Macerata.

