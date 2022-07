Case per persone con disabilità,

bando del Comune per trovarle

PROGETTO - L’ambito territoriale sociale 14 ha pubblicato un avviso pubblico. Le domande potranno essere presentate fino alle 12 di lunedì 25 luglio

L’ambito territoriale 14 ha pubblicato un avviso pubblico per l’individuazione di immobili privati da destinare ad abitazioni, in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità, mediante l’adattamento di spazi esistenti. Nel contesto dei progetti del Pnrr approvati con decreto direttoriale numero 98 del 9 maggio, l’ambito ha ottenuto l’ammissione in prima fase e deve ora presentare le schede progetto che riportano il dettaglio delle proposte di intervento, per l’ottenimento definitivo dei fondi. In seguito a tale eventuale approvazione, l’Ats 14 «intende quindi individuare, previo esperimento di apposito avviso pubblico esplorativo, risorse abitative private da destinare a quanto in oggetto ad integrazione delle risorse abitative pubbliche già messe a disposizione in via diretta, riservando a tale scopo gli eventuali finanziamenti ministeriali derivanti dalla seconda fase di valutazione attualmente in corso», si legge nella nota del Comune di Civitanova. Le domande potranno essere presentate fino alle 12 di lunedì 25 luglio.

