Messa in sicurezza completata,

taglio del nastro in via Diaschi

MONTEFANO - Le opere sono costate 100mila euro, ottenuti da un bando ministeriale. Il problema della zona era il rischio idrogeologico

Completati i lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico in via Diaschi, nell’area dell’ex Molino Giombetti a Montefano. Le opere eseguite sono costate 100mila euro, completamente finanziate da fondi extra comunali che Montefano ha acquisito partecipando al bando del ministero degli Interni nel 2021. I lavori, iniziati ad ottobre scorso, hanno subito ritardi per il rinvenimento di un tratto di condotta idrica non preventivamente segnalata al Comune. Si è reso pertanto necessario procedere al by-pass della condotta che connette il serbatoio del centro storico con quello di contrada Intriglione – opere eseguite a carico di Astea spa – per poi eseguire la palificazione a sostegno del rilevato stradale che minacciava di franare a valle.

Soddisfatta il sindaco Angela Barbieri: «Ringraziamo i residenti per la pazienza dimostrata nel corso dell’esecuzione dei lavori e la società Astea per aver contribuito alla buona riuscita delle opere. I lavori, per i quali sono stati impiegati professionisti e maestranze montefanesi, consentiranno ora il transito in sicurezza su via Diaschi, a tutto vantaggio dei residenti e dei fruitori della zona del centro storico». Le opere sono state inaugurate ieri con il taglio del nastro, presente la giunta.

