Fulmine manda in tilt la linea elettrica,

un centinaio di utenze senza corrente

MONTECOSARO - Interessata la zona della stazione a Montecosaro scalo. Case e attività senza energia da ieri sera. Enel conta di risolvere la situazione entro la mattinata

Fulmine manda in tilt la linea elettrica. Ai vari danni e disagi che ha creato il maltempo in tutta la provincia, si è aggiunge anche quanto accaduto a Montecosaro. Ieri sera durante il temporale un fulmine ha creato un guasto alla linea elettrica di media tensione interrata e in parte a quella area. Così un centinaio di utenze, comprese famiglie a attività, sono senza corrente ormai da oltre 12 ore. La zona interessata è quella di Montecosaro scalo, in particolare della stazione e vie limitrofe. I tecnici dell’Enel sono al lavoro e contano di risolvere la situazione entro la mattinata.

