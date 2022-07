Albero crolla in mezzo alla strada

«Per un nulla evitata

un’auto in transito»

MALTEMPO - Decine di interventi da stanotte a stamattina in tutta la provincia a causa delle forti raffiche di vento. A Pollenza una grossa pianta è caduta in via Vecchietti, il sindaco Romoli: «Le condizioni meteo con sempre più frequenti trombe d'aria necessitano di un innalzamento del livello di attenzione da parte di tutti»

Alberi caduti, rami spezzati, strade da liberare. Sono decine gli interventi che vigili del fuoco, Protezione civile, volontari e Comuni stanno effettuando a causa del temporale e soprattutto delle forti raffiche di vento che da ieri sera a stamattina si stanno abbattendo un po’ in tutta la provincia. Dalla costa all’entroterra è un continuo di segnalazioni. In alcune zone è arrivata anche la grandine, che ha creato non pochi danni alle colture. Come a Montecassiano.

Non si sono registrati comunque feriti o situazioni di particolare gravità. Un esempio quello che è accaduto ieri sera a Pollenza, dove un albero è finito in mezzo alla strada rischiando di travolgere un’auto. «Grazie alla nostra polizia locale ed ai volontari dell’associazione Macerata Soccorso per il pronto intervento di stasera in via Vecchietti per liberare la strada da un albero caduto – ha scritto il sindaco Mauro Romoli – Colgo l’occasione per raccomandare a tutti una corretta manutenzione degli alberi siti nelle proprietà private, stasera per un nulla è stata evitata una macchina in transito. Le condizioni meteo con sempre più frequenti trombe d’aria necessitano di un innalzamento del livello di attenzione da parte di tutti, Comune compreso, per far sì di non creare danni a cose e soprattutto a persone».

