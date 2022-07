Maltempo, crolla il controsoffitto

nella casa di riposo

Allagata una scuola

DANNI nell'Anconetano con oltre 70 interventi dei vigili del fuoco. A Jesi trasferiti gli ospiti della struttura "Vittorio Emanuele II". Problemi all'istituto Beltrami di Filottrano. Ad Ancona divieto di balneazione da Torrette a Palombina

Il temporale e le forti raffiche di vento nella tarda serata di ieri hanno provocato danni in molte zone dell’Anconetano. A Jesi verso le 22 sono crollati alcuni parte del controsoffitto della casa di riposo “Vittorio Emanuele II”. Nessuno è rimasto ferito, ma gli ospiti sono comunque stati trasferiti. Vigili del fuoco, tecnici del Comune e di JesiServizi sono al lavoro per ripristinare i danni e per ripulire le strade da alberi e rami caduti. «Al tempo stesso si invitano i cittadini a non transitare o sostare nei parchi pubblici, dal momento che sono ancora in corso le verifiche su alberi e rami» è l’invito del Comune.

A Filottrano, «diversi alberi hanno ostruito la sede stradale e danneggiato linee elettriche. Nell’Istituto Scolastico Beltrami, il forte vento e l’acqua hanno provocato l’apertura di una porta d’emergenza con allagamento del piano terra. – fa sapere il sindaco Lauretta Giulioni – L’intervento congiunto e immediato dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, dei Volontari della Protezione Civile a cui, in alcune circostanze, si sono uniti anche i cittadini, hanno permesso l’immediata apertura nella notte di alcune strade. Dal primo mattino è proseguita l’azione di messa in sicurezza del territorio comunale per ovviare alle criticità. Al momento sta proseguendo, senza sosta, l’azione di monitoraggio e di intervento. Si ringraziano tutti coloro che hanno preso parte, con l’amministrazione Comunale, alle operazioni».

Ad Ancona ha chiuso la balneazione lungo la costa da Torrette a Palombina, sotto il Cardeto e sotto la piscina del Passetto.

A Fabriano, Vivaservizi ha comunicato che questa mattina gli immobili della località Ca’ Maiano sono senz’acqua per una rottura, non prevedibile, sulla condotta di alimentazione. Gli operatori della Vivaservizi si stanno attivando per eseguire la riparazione. Sono stati più di 70 gli interventi svolti nella notte appena trascorsa dai Vigili del Fuoco in tutta la provincia. Per tutta la giornata di oggi, la Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo avviso per condizioni meteo avverse dovute a vento forte.

