Patrizia Pacetti va in pensione

«Da dirigente della Mestica

ha affrontato difficoltà col sorriso»

MACERATA - Direttrice dei Servizi generali e amministrativi dell'istituto comprensivo ha festeggiato con i colleghi

1 Luglio 2022 - Ore 12:27 - caricamento letture

Patrizia Pacetti, direttrice dei Servizi generali e amministrativi della Mestica di Macerata ha festeggiato il meritato pensionamento. La festa con la comunità scolastica dell’Istituto comprensivo martedì alla braceria Tiffany.

Dal 1994 Patrizia Pacetti è stata un importante punto di riferimento per l’intera scuola. Parte integrante dell’evoluzione dell’Istituto comprensivo Mestica, Pacetti ha assistito al trasferimento delle scuole dell’infanzia e primaria dall’edificio dell’ex asilo Ricci (vicolo dell’Asilo) a quello di Via dei Sibillini.

Grazie al professor Enzo Salvucci, in seguito al dimensionamento scolastico del 2012, l’istituto comprensivo Mestica è cresciuto accorpando le scuole dell’infanzia di via Cardarelli, Mameli e Rodari, nonché le primarie Dolores Prato, Mameli e Salvo D’Acquisto.

Dopo 22 anni dal trasferimento in Via dei Sibillini, sotto la direzione della professoressa Sabina Tombesi, Patrizia Pacetti è stata anche testimone del trasloco alla sede dei Salesiani in viale Don Bosco avvenuto nel settembre 2016. Il terremoto del 24 agosto, infatti, aveva reso inagibile la sede precedente. Nel dicembre 2019 è stata inaugurata la scuola nell’area delle ex Casermette.

«Gli anni di dirigenza ammininistrativa – scrivono i colleghi e le colleghe – sono stati per Pacetti anni pieni e complessi, talvolta di difficile gestione, nei quali non ha mai perso il sorriso e la disponibilità verso le istanze del mondo scolastico, tutelando l’istituzione scolastica e garantendo il riparo da problematiche che avrebbero potuto compromettere la serena, regolare e proficua interazione tra quanti a diverso titolo vivono il mondo scolastico.

Tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerla e di lavorare con lei formulano gli auguri per una lunga e serena pensione, porgendole i più sentiti ringraziamenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA