Non rispondeva da due giorni,

era morta sul divano

MORROVALLE - La tragedia si è consumata in via Alighieri a Trodica, la vittima è Doriana Mazzola, 72 anni. Viveva da sola, disposta l'ispezione cadaverica

Da due giorni non rispondeva, trovata morta sul divano nella sala da pranzo. La vittima è Doriana Mazzola, 72 anni. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri a Trodica, in via Dante Alighieri, dove la donna viveva da sola. E’ stata una vicina a lanciare l’allarme. Non riusciva a contattarla da tempo e si è insospettita. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e carabinieri. Entrati nell’appartamento, i soccorritori hanno trovato la 72enne sul divano. Per lei non c’era già più niente da fare. Il suo cuore aveva smesso di battere, molto probabilmente a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. La procura ha disposto un’ispezione cadaverica, che si svolgerà stamattina in obitorio a Civitanova. Solo dopo il corpo sarà restituito ai familiari per il funerale.

