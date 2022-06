La musica quando è cura

RECANATI - Appuntamento il 3 luglio con un evento che porta in città il direttore d'orchestra Paolo Carignani, Lorenzo Orlandi musicoterapista, Arianna Fermani, docente di Unimc, e il baritono Claudio Sgura

L’associazione Lettera22 di Macerata ha organizzato il 3 luglio, alle 18,30, al cortile di Palazzo Venieri a Recanati “Dove le parole non arrivano la musica parla”. Si tratta di un evento patrocinato dal comune di Recanati e in collaborazione con la Lega del filo d’oro che ha lo scopo di sensibilizzare sulle potenzialità della musica non soltanto come strumento in grado di abbattere le frontiere territoriali e le barriere fisiche, ma come vera e propria cura. L’evento vedrà la partecipazione di diversi relatori: Paolo Carignani, direttore d’orchestra di fama internazionale che nel corso delle carriere ha diretto nei maggiori teatri lirici del mondo.

Fra questi la Metropolitan opera di New York, la Deutsche opera di Berlino, la Bayerische staatsoper di Monaco di Baviera, la Staatsoper di Vienna, il Gran teatre de Liceu di Barcellona, la Royal opera house Covent garden di Londra, il teatro Bolshoi di Mosca, l’Opera national di Parigi e il Teatro alla Scala. Vanta anche una vasta esperienza nel repertorio sinfonico avendo diretto orchestre come i Münchner Philharmoniker, le orchestre delle radiotelevisioni pubbliche tedesche Ndr, Wdr e l’austriaca Orf, l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai, la Detroit symphony orchestra, la Yomiuri Nippon orchestrae. Altri relatori sono Lorenzo Orlandi musicoterapista alla sede di Lesmo della Lega del filo d’oro, Arianna Fermani, docente di Storia della Filosofia Antica all’Università di Macerata, Claudio Sgura baritono di fama internazionale che quest’anno interpreterà il ruolo di Scarpia alla Tosca in programma allo Sferisterio di Macerata.

