Autovelox in superstrada,

il calendario dei controlli di luglio

LA PREFETTURA ha reso i giorni e i punti esatti dove saranno piazzate le postazioni per il controllo della velocità

30 Giugno 2022 - Ore 09:45 - caricamento letture

Controlli della velocità in superstrada, pubblicato il calendario di luglio. La Prefettura ha reso noto giorni e orari dei servizi che svolgeranno la polizia stradale e le polizia locali lungo tutta la Statale 77 Val di Chienti da domani al 30 luglio, sia in direzione mare che monti. Le postazioni, infatti, devono essere per legge adeguatamente segnalati agli automobilisti.

Qui sotto il calendario completo:

