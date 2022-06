“Attenzione, pericolo si spara”

Quel cartello sulla spiaggia

CIVITANOVA - L'avvertimento compare sul tratto di litorale antistante lo stadio comunale e vicino al tiro al volo. Se fosse meno tranchant, e anche un po’ più elegante, forse sarebbe meglio

di Franco De Marco

Metti che atterra con la sua astronave, nella zona antistante lo stadio comunale di Civitanova, versante lungomare, un alieno proveniente da chissà quale pianeta. Scende dalla sua astronave, fa quattro passi per sgranchirsi le gambe verso la spiaggia alla foce del Chienti e si trova davanti un cartello molto preciso: “Attenzione. Pericolo. Si spara”. “Caspita. Ma cos’è questa roba? – dice l’alieno tra sé e sé – Ma che la guerra in Ucraina è arrivata anche a Civitanova? Ma che siamo matti? Sapevo che quel Vladimir Putin è un tipo da prendere con le molle ma non pensavo che avesse deciso di aggredire anche la Repubblica di Civitanova. Meglio tornare a casina. Riparto subito e addio pulentò ngò li furbi, l’abbiti e le patate che avevo ordinato allo chalet qui vicino”. L’alieno si è fatto prendere dal panico. Soprattutto, non conoscendo bene il territorio (poteva informarsi però all’Ufficio turistico), non ha capito che a Civitanova sì, si spara, ma ai piattelli, innocui oggetti volanti, per quella disciplina sportiva che si chiama tiro a volo e che poco più in là opera la dinamica società di tiro a volo “Cluana”. Macchè guerra e guerra, come ci pensi, in quell’area vicino al Chienti è bene non avvicinarsi perché anche un pallino di piombo può far male ma, per carità, qui la guerra non c’è. Però se quel cartello segnaletico fosse meno tranchant, e anche un po’ più elegante, forse sarebbe meglio. Spigolatura estiva. Per fortuna che di alieni se ne vedono pochi.

