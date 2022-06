Torna la sagra del tortellino

SANT'ANGELO IN PONTANO - Nel weekend dal primo al 3 luglio la manifestazione organizzata dalla Pro loco in piazzale Trento

Una grande ripartenza culinaria dopo una pausa forzata. È questo lo spirito con cui i volontari dell’associazione Pro Loco di Sant’Angelo in Pontano invitano tutta la cittadinanza e non solo a partecipare alla ormai tradizionale Sagra del Tortellino, che dopo due anni di stop causa pandemia è pronta a ripartire per deliziare tutti i palati dei presenti.

Per tutto il fine settimana dell’1-2-3 luglio nel piazzale Trento di Sant’Angelo in Pontano i cuochi dell’associazione preparano i tradizionali tortellini, conditi con svariati sughi per tutti i gusti, dal più classico gusto marchigiano del ragù a sapori più sfiziosi ed originali, accompagnati da secondi piatti e contorni che verranno serviti nella location rinnovata del Piazzale Trento, recentemente ristrutturato, nel cuore del centro storico del paese dell’entroterra. Ad allietare le serate tre band di rilievo: Andrea Bonifazi Band il venerdì, Cuore di Italia Band il sabato e Vincenzo Macchiati la domenica, per tre splendide serate all’insegna della musica e del divertimento. La Pro Loco Sant’Angelo offre quest’anno una novità, particolarmente gradita agli amanti del ballo: la possibilità di usufruire di una pista nello spazio antistante gli stand gastronomici. «L’invito è rivolto a tutti quanti vogliano trascorrere un weekend di buona musica, balli di ogni genere e soprattutto ottima cucina marchigiana», si legge in una nota degli organizzatori.

