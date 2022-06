Botte alla moglie,

il figlio fugge in strada:

a giudizio un 49enne

CIVITANOVA - Sotto accusa davanti al gup un 47enne che deve rispondere di maltrattamenti, lesioni, violenza sessuale. Oggi è stato rinviato a giudizio. La donna si è costituita parte civile

29 Giugno 2022 - Ore 21:07 - caricamento letture

Maltrattamenti e violenza sessuale alla moglie, sotto accusa un cinese di 49 anni che vive a Civitanova. Oggi l’uomo è stato rinviato a giudizio dal gup Claudio Bonifazi del tribunale di Macerata. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Stefania Ciccioli, tra il giugno 2016 e il settembre del 2017 avrebbe maltrattato la moglie, sua connazionale, l’avrebbe aggredita, umiliata, e avrebbe avuto relazioni con altre donne.

L’avrebbe lasciata senza denaro e in un caso l’avrebbe presa a schiaffi. Un episodio che secondo l’accusa è avvenuto il 5 settembre del 2018, a Civitanova. Quel giorno il figlio della coppia, di pochi anni, sarebbe corso in strada per cercare aiuto e avrebbe fermato due donne dicendo che il padre stava picchiando la mamma. Le donne avevano chiamato la polizia e la donna era stata portata in pronto soccorso. Per questiono episodio il 49enne deve rispondere anche di lesioni (la moglie, dice l’accusa, aveva riportato 7 giorni di prognosi) e di violenza privava (per avere preso il cellulare alla moglie per impedirle di chiamare la polizia). L’uomo è anche accusato di violenza sessuale per aver costretto la donna a subire atti sessuali contro la sua volontà. Questi episodi sarebbero avvenuti nel marzo 2017. Oggi la donna, assistita dall’avvocato Alessia Marzoli, si è costituita parte civile. L’imputato è difeso dall’avvocato Massimiliano Wolf. Il processo si aprirà al tribunale di Macerata il 12 settembre 2022.

(Gian. Gin.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA