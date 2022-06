Autografi, brindisi e foto ricordo:

Bottolo, Anzani e Balaso

protagonisti della “Notte azzurra”

VOLLEY - Dopo la presentazione, il nuovo acquisto della Lube è stato raggiunto al Madeira di Civitanova dai compagni della Nazionale e ora anche di club

Autografi, brindisi e foto ricordo con i tre campioni d’Europa della Lube.

Dopo la presentazione del nuovo schiacciatore biancorosso Mattia Bottolo, il nuovo acquisto è stato raggiunto al Madeira di Civitanova da Simone Anzani e Fabio Balaso, compagni della nazionale italiana e ora anche di club. Tutti e tre sul gradino più alto del podio continentale in azzurro nel 2021, gli ospiti speciali sono stati i protagonisti assoluti della “Notte azzurra della Lube“. La reunion nelle Marche è andata in scena in una giornata significativa per la società e la tifoseria, visto che poco prima si era tenuta la prima presentazione estiva dal vivo nell’estate 2022. I tre biancorossi si sono resi protagonisti di siparietti spiritosi e i senatori hanno voluto al centro delle foto Bottolo nella sua giornata.

Dopo la conferenza stampa a cui avevano partecipato la presidente Simona Sileoni, l’ad e vice presidente Albino Massaccesi e il dg Beppe Cormio, si è unito al gruppo anche il patron Fabio Giulianelli. Ne è nata una serata vivace e coinvolgente che ha riunito oltre cento persone, sedute su più tavoli tra bandiere, sciarpe e striscioni, alla vigilia di un altro evento sempre più vicino, la presentazione della campagna abbonamenti 2022.

