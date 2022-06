«Verde selvaggio al condominio,

il Comune intervenga»

MACERATA - Una residente di via Emanuele Filiberto lamenta i problemi legati ad alcuni alberi troppo rigogliosi e che non si possono tagliare perché di proprietà dell'ente

«Mancata manutenzione del verde comunale nella zona di via Emanuele Filiberto e via Gino Valentini, a Macerata», a segnalare la situazione è una residente. Il problema sono alcuni alberi «da molto tempo non vengono manutenuti con ovvi problemi per i residenti e per le auto che si trovano a circolare in questa zona, peraltro, molto frequentata date le presenze di una palestra, di un retailer e del bus terminal.

Nonostante tempo fa alcuni operai comunali siano intervenuti nelle zone limitrofe, ben poco è stato fatto nell’area di parcheggio di fronte al retailer e in quella che circonda il condominio di via Emanuele Filiberto 22 per evitare che diversi rami stiano per sfiorare letteralmente l’asfalto», dice la residente. Nel retro del palazzo, «è stato a noi proibito qualunque tipo di intervento anche di sola “potatura” perché, a detta degli operai intervenuti qualche anno fa, la vegetazione è di dominio comunale e non privato. Situazione sovrapponibile pure nel piccolo spazio verde antistante il sopracitato edificio». La residente aggiunge che un capocondomino ha segnalato, a suo tempo, la criticità al Comune «ma non ha prodotto alcuna risposta». La residente dice che i condomini sono «frustrati» e spera che la richiesta di intervento «venga presa in carico da chi di dovere quanto prima».

