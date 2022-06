Trebbiatrice prende fuoco,

in fiamme un campo

COLMURANO - Il rogo si è sviluppato intorno alle 20, sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco

28 Giugno 2022 - Ore 23:03 - caricamento letture

Trebbiatrice prende fuoco, incendio in un campo di grano a Colmurano. Il rogo si è sviluppato intorno alle 20 poi le fiamme si sono via via sviluppate lungo la dorsale di una collina incendiando i covoni e il grano. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, da Macerata, Tolentino, Civitanova. Vicino alla zona dove l’incendio si è propagato ci sono delle abitazioni che non sono state interessate dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno lavorato per alcune ore per spegnere il fuoco che intorno alle 22,30 era quasi del tutto domato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA