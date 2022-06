Premio di Euroferr

alla stazione di Castelraimondo

RICONOSCIMENTO - E' stata inaugurata 136 anni fa. Il sindaco Leonelli: «Per noi quindi si tratta di un polo molto importante, non solo dal punto di vista del trasporto»

Premio alla stazione di Castelraimondo. Il riconoscimento arriva da Euroferr di Aec Italia, Association europeenne des cheminots, consegnato ai sindaci in occasione dell’iniziativa “Una nuova primavera per le stazioni umbre e marchigiane” ospitata, con la collaborazione dell’Associazione utenti del trasporto pubblico, dell’Associazione nazionale ferrovieri del Genio e della Pro loco Cartiere Casale Caselle, al teatro Talia di Gualdo Tadino.

A ricevere la targa premio è stato il sindaco Patrizio Leonelli, presente all’evento insieme all’assessore del comune di Camerino Erika Cervelli. Inaugurata nel 1886, la stazione di Castelraimondo ha 136 anni e oggi condivide il nome appunto con Camerino in quanto snodo importante a valle per la città ducale collegata via bus.

«Non si può dire che la nostra stazione non sia viva – afferma il primo cittadino Leonelli – nei locali adiacenti abbiamo un bar, delle sedi di associazioni, una biblioteca, la Protezione Civile. Per noi quindi si tratta di un polo molto importante, non solo dal punto di vista del trasporto».

