International Motor Days,

si scaldano i motori

per l’edizione in spiaggia

CIVITANOVA - L'evento si svolgerà da venerdì 1 a domenica 3 luglio, tra il tratto di spiaggia libero del lungomare sud e il surf club. Ecco il programma

27 Giugno 2022 - Ore 15:18 - caricamento letture

International Motor Days Beach Edition scalda i motori e si prepara ad accogliere il pubblico di Civitanova da venerdì 1 luglio alle 10.30, quando si aprirà ufficialmente la manifestazione in versione estiva con il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti di altre istituzioni.

Imd Beach Edition, che si svolgerà fino al 3 luglio tra il tratto di spiaggia libero del lungomare sud e il surf club (che ha concesso l’utilizzo dell’area), sarà completamente gratuito per il pubblico e vedrà numerose e nuove attività, in particolare in spiaggia e in acqua: spettacoli motocross freestyle con la squadra capitanata da Alvaro Dal Farra, freestyle bmx con Alessandro Barbero, spettacoli di jet ski (moto d’acqua) e flyboard (una particolare attrezzatura che permettere di compiere delle incredibili evoluzioni sull’acqua). Inoltre, saranno presenti le attività a sfondo benefico come la mototerapia (coordinata sempre da Alvaro Dal Farra), che con le sue attività interattive continua a rendere felici molti ragazzi fragili.

Per tutto il giorno, poi, dal palco centrale verrà trasmessa musica, mentre la sera si susseguiranno numerosi dj set con special guest, tutti ad ingresso gratuito. Venerdì 1 luglio, dalle 22.30, serata ’80, ’90 e 2000 con dj Eddy Masterjoy & David Romano. Sabato 2 luglio dalle 19 Official Party Papeete Tour (a cura del Papeete Beach) con dj Nicola Schenetti & Fabio Catti. Mentre domenica sera, dalle 19.30 in poi, IMD Party powered by Fessura con dj set a cura di Doctor Music, Culr Menghi, Low. E & Tommaso Cicconi.

Confermata anche l’area dedicata alle istituzioni (Esercito Italiano, Polizia di Stato e Guardia Costiera), che con le loro esposizioni interattive mostreranno le ultime novità dei mezzi in dotazione, dimostrandosi di impatto sia per i più grandi che per i più piccoli.

Per l’occasione, la Polizia di Stato, sezione stradale di Macerata, quest’anno ospiterà nel proprio stand le Jeep Grand Cherokee (opportunamente sottoposte a una serie di modifiche che le rendono più sicure e adatte all’uso a cui sono destinate), oltre a numerose apparecchiature elettroniche speciali utilizzate per la prevenzione ed il contrasto alle principali cause di incidenti stradali (apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità e dispositivi di controllo, come etilometri e precursori, che permettono di verificarne lo stato di ebrezza alcolica e di alterazione psicofisica).

L’Esercito Italiano schiererà invece un proprio dispositivo info-promozionale costituito dal veicolo blindato Vtlm “Lince” (Veicolo tattico leggero multiruolo), proveniente dal 28esimo reggimento comunicazioni operative “Pavia” di Pesaro, e dall’allestimento, da parte del comando militare esercito “Marche” di Ancona, di uno stand informativo rivolto al pubblico giovane che, desideroso di indossare la nostra uniforme, intende partecipare a tutti i concorsi per il reclutamento banditi dalla Difesa. Gli infoteam del comando militare, per l’occasione, forniranno ogni genere di informazione sulle modalità di arruolamento ed accesso alle carriere militari e sulle procedure di compilazione ed inoltro delle domande di partecipazione.

La Guardia Costiera di Civitanova effettuerà invece un’esercitazione di “Recupero naufrago in mare” e vedrà in azione motovedette specializzate nelle attività di soccorso, un elicottero AW139 del terzo nucleo aereo di Pescara e l’intervento degli aereosoccorritori.

All’interno del village saranno tantissime le attività continuative, che inizieranno la mattina presto e termineranno a notte fonda: corsi di yoga all’alba, uscite in sup al mattino, escursioni off road con mtb elettriche assieme ad istruttori qualificati, esibizioni e show di kitesurf, contest di crossfit (con attrezzatura già installata in spiaggia), tornei di padel ed esibizioni di hip hop (a cura della scuola di danza Zona14 – Spazio hip hop). Spettacoli realizzati da professionisti che infuocheranno il pubblico come nelle manifestazioni estive targate International Motor Days.

Spazio, poi, ai test drive, simbolo di International Motor Days: tutti potranno infatti salire a bordo degli ultimi modelli Jeep, Alfa Romeo e Harley Davidson. Sarà possibile effettuare test drive con la nuova Alfa Romeo Tonale, il primo suv elettrificato del marchio che segna la metamorfosi del brand, e scoprire tutte le novità del mondo Alfa Romeo.

Senza dimenticare l’adrenalina del Truck Jeep, uno spazio espositivo di 1.200 metri quadri, dotato di due pareti led, una wall box per ricaricare i suv Jeep 4xe Plug-In Hybrid e, soprattutto, un ponte alto nove metri e dotato di bascula con una pendenza di 45°. Sarà così possibile (esclusivamente con gli istruttori Jeep) vivere le emozioni della guida off road, affrontare prove come il twist e apprezzare la proverbiale capability che contraddistingue il brand da più di 80 anni e che sta evolvendo oggi in un approccio sempre più green grazie alla tecnologia ibrida plug-in 4xe.

