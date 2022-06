Esperti contabili e commercialisti,

convegno a Treia

L'INCONTRO venerdì primo luglio dalle 15 alle 18 al teatro comunale

Gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Macerata e Camerino organizzano per venerdì primo luglio dalle 15 alle 18, al teatro comunale di Treia, un convegno sui seguenti temi: «Il piano nazionale di ripresa e resilienza-Fondo complementare e Zes-Sinergie ed opportunità per lo sviluppo del territorio».

Porteranno i saluti il sindaco di Treia Franco Capponi, coordinatore Anci per la ricostruzione post sisma 2016, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, e Luca Mira presidente Odcec di Macerata e Camerino. Ci saranno poi gli interventi di Alessio Di Angelantonio e Marco Rodomonti del team Finanza e Controllo KeyConsul sui temi “Quadro strutturale e obiettivi del Pnrr, Fondo Complementare” e “Strategia di sviluppo per le aree sisma del Centro Italia”; Stefania Faggiano, responsabile area agevolazioni e servizi Confidicoop Marche sul tema: “Programmazione regionale, Simest e Invitalia”; Fabio Renzi, segretario generale Fondazione Symbola sul tema: “Fondo complementare Area Sisma”; Stefano Falcioni, delegato Commissione Sisma Odcec di Macerata e Camerino sul tema: “Pnrr e Zes: possibili sinergie e opportunità per lo sviluppo del territorio”. Coordina i lavori Emanuela D’Angelo, direttore generale Confidicoop Marche.

