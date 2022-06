E’ la notte del Komandante,

Vasco «Finalmente ad Ancona»:

oltre 33mila fan in delirio (Foto/Video)

IL ROCKER di Zocca ha cantato al Del Conero. I fan hanno iniziato a riempire lo stadio nel pomeriggio consapevoli di un'attesa di ore prima di vederlo salire sul palco. C'è anche chi ha parcheggiato a un'ora a piedi dallo stadio, affrontando la strada sotto al sole pur di arrivare prima di altri e accaparrarsi i posti più vicini al palco

27 Giugno 2022 - Ore 00:37 - caricamento letture

«Finalmente, finalmente di nuovo insieme, finalmente ad Ancona».

Vasco Rossi ha aperto così il concerto nel capoluogo dorico, di fronte a fan provenienti anche da altre regioni d’Italia.

Lo stadio ha fatto da calamita fin dal primo pomeriggio.



Auto parcheggiate anche talmente lontano da fare un’ora a piedi prima di riuscire a raggiungere lo stadio del Conero, dove si sta tenendo il concerto del rocker di Zocca.

Niente ha fermato i fan del Blasco, in fila poi sotto al sole pur di accaparrarsi i posti più vicini al palco.

I 33mila fan hanno iniziato ad entrare nel pomeriggio e ad aspettare l’inizio del live.

Fuori dal Del Conero era tutto pieno. Anche il parcheggio di moto e motorini vedeva i mezzi ‘compressi’, uno all’altro.

Chi non ha avuto modo di riuscire ad acquistare il biglietto, ha optato invece per ascoltare il concerto in lontananza e così, ulteriori fan, hanno raggiunto il parco Belvedere di Posatora accontentandosi di un’acustica non certo da concerto ma comunque tale da riuscire a seguirlo mentre sembra fosse perfetta dalla Cittadella. Altri si sono invece avvicinati alla zona di Passo Varano fin dove potevano.

La musica si è sentita infatti, in lontananza, fino al Piano.

Il concerto si è concluso poco dopo mezzanotte con la consueta hit Albachiara.

(foto/video Giusy Marinelli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA