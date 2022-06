Eastbourne, Giorgi ko in semifinale

TENNIS - La 30enne nata a Macerata battuta con un duplice 6-2 dalla Ostapenko

24 Giugno 2022 - Ore 17:09 - caricamento letture

Si ferma in semifinale il cammino di Camila Giorgi ad Eastbourne. La 30enne tennista nata a Macerata è stata sconfitta in due set (6-2, 6-2) dalla lettone Jelena Ostapenko, campionessa in carica del Wta 500 che si disputa sull’erba. L’azzurra, numero 26 al mondo e testa di serie numero 12 del torneo inglese, viene così battuta ancora in semifinale come nell’edizione 2021 (allora fu ritiro per infortunio contro la Kontaveit). Il risultato ottenuto è comunque un buon viatico in vista di Wimbledon, competizione a cui la Giorgi tiene tantissimo e che in passato l’ha vista spingersi sino ai quarti di finale, nel 2018, il suo miglior risultato in un torneo dello Slam.

