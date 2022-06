Camila Giorgi si ritrova sull’erba,

ritorna in semifinale ad Eastbourne

TENNIS - La 30enne nata a Macerata batte anche la Tomova, dopo aver superato agli ottavi la Muguruza, e arriva al penultimo atto del Wta 500

23 Giugno 2022

Camila Giorgi in semifinale sull’erba di Eastbourne. Nel Wta 500 in terra inglese l’azzurra ha spazzato via la bulgara Tomova in due set (6-2, 6-1 in poco più di un’ora di gioco) e, dopo aver superato la Muguruza agli ottavi, ora se la vedrà in semifinale con una fra la Ostapenko e la Kalinina La 30enne di Macerata, numero 26 del classifica e dodicesima testa di serie del torneo, reduce dai quarti di finale di Birmingham (i primi della stagione) è stata in semifinale nello stesso torneo anche l’anno scorso quando fu costretta al ritiro per infortunio contro la Kontaveit.

