Un gruppo di mutuo aiuto

per persone affette da fibromialgia

MACERATA - Si riunisce in forma gratuita ogni due settimane, il sabato mattina, in piazza Mazzini

22 Giugno 2022 - Ore 11:48

È nato un gruppo di mutuo aiuto rivolto alle persone affette da fibromialgia e ai loro familiari. La partecipazione è gratuita e volontaria, l’appuntamento è ogni quindici giorni, il sabato dalle 10,30 alle 12 in piazza Mazzini a Macerata. Prossima data, sabato 25 giugno. “La Fenice”, questo il nome che l’iniziativa ha scelto, ha lo scopo di favorire lo scambio d’informazioni, pratiche, aiuti e consigli reciproci fra che soffre di una malattia, la fibromialgia, che ha per sintomo principale forti e diffusi dolori all’apparato muscolo-scheletrico e che colpisce tra l’1 e il 3% della popolazione mondiale, circa due milioni di persone in Italia. Spiegano i promotori: «Il fine dell’incontro è divenire ognuno risorsa dell’altro nello scambio delle proprie esperienze sulla fibromialgia». A organizzare l’iniziativa è l’associazione Ama Macerata odv,Auto Mutuo Aiuto. Per informazioni, contattare il numero 349 826 4230.

