“La ballata dei gusci infranti”,

Simone Riccioni alla proiezione

CASTELRAIMONDO - Il 28 giugno proiezione in piazza della Repubblica, parteciperà l’attore

22 Giugno 2022 - Ore 15:26 - caricamento letture

Alla proiezione del film “La ballata dei gusci infranti” sarà presente, a Castelraimondo, anche l’attore e produttore del Maceratese, Simone Riccioni. Martedì 28 giugno, in piazza della Repubblica alle 21,15, si potrà assistere sotto le stelle al nuovo film di Federica Biondi, che annovera tra i protagonisti proprio Riccioni, accomunato a Castelraimondo da una zia residente in città. Il film è stato girato nel territorio dell’entroterra e dei monti Sibillini e narra con molta delicatezza e poesia il terremoto nel 2016 che ha colpito il cuore dell’Italia. Al centro del racconto c’è David (Simone Riccioni) che gira per i boschi citando Dante e omaggiando la bellezza della natura. A pochi chilometri vive Lucia, che abbandonata dal marito si ritrova a gestire una fattoria. Mentre a iniziare un nuovo capitolo ci sono David ed Elisabetta, in attesa del primogenito. L’ultimo arrivato è infine don Ghali, giovane parroco africano, giunto a gestire una piccola parrocchia. Al termine della proiezione Riccioni e altri componenti del cast saranno a disposizione del pubblico per approfondimenti, domande e foto. L’ingresso è libero.

