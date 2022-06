Javier Zanetti a Porto Recanati,

Civitanova schiera Vieri-Cassano

Padel mania sulla costa (Foto)

LE IMMAGINI della Bobo Summer Cup mentre il capitano del triplete nerazzurro era in spiaggia prima di un torneo

Un fine settimana sotto il segno delle stelle del calcio quello lungo la costa maceratese. Dopo l’arrivo a Civitanova di Bobo Vieri, Lele Adani, Nicola Ventola, Cristian Brocchi e Massimo Paganin, oggi a Porto Recanati ha destato curiosità la presenza in spiaggia di Javier Zanetti.

Calcio e padel i motivi, diversi, che hanno portato gli ex calciatori in provincia. A Civitanova dopo quattro anni è tornato Vieri per la tappa maceratese della Bobo Summer Cup: un weekend all’insegna del divertimento unito alla beneficenza al Vraco sul mare. I campioni si stanno sfidando in questi giorni sul campo di padel.

Anche Zanetti è nelle Marche per il padel: domani sarà ospite delle fasi finali di tre tornei di padel organizzati al Padel Free Sport di Chiaravalle. Oggi, però, si è concesso un po’ di relax in spiaggia ai piedi del Conero. Quando sui social sono comparse le prime foto dello storico ex capitano e attuale vice presidente dell’Inter, lo chalet in cui si era sistemato (il Kiro Kiro) è stato letteralmente preso d’assalto dai fan. In tanti si sono presentati anche durante il pranzo di Zanetti, che era in compagnia di sua moglie e dei figli, per chiedere un autografo o un selfie. Arrivato in città stamattina, alloggia all’hotel Life della città rivierasca.

Anche il sindaco Andrea Michelini, interista come il suo vice Giuseppe Casali, ha incontrato Zanetti al mare. «Un uomo di valori e spiccata sensibilità verso i più giovani ed i più deboli – ricorda il primo cittadino – , in Italia e all’estero, prima ancora che indimenticato campione di sport. Ha detto di essersi trovato molto bene nella nostra città e di essere stato fermato da tantissimi tifosi».

LA BOBO SUMMER CUP (Foto di Federico De Marco)

