Incidente in superstrada:

scontro tra auto e moto, due feriti

SOS - E' successo all'altezza dello svincolo di Corridonia, direzione monti: in ospedale un uomo di 57 anni e una donna di 58

18 Giugno 2022 - Ore 12:15 - caricamento letture

Scontro auto moto in superstrada, uomo e donna all’ospedale. E’ successo poco dopo le 10,30 all’altezza dello svincolo di Corridonia, direzione monti. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e polizia stradale. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. I due a bordo della moto, lui 57 anni, lei 58, sono rovinati sull’asfalto dopo lo scontro. Viste le loro condizioni in un primo momento è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che poi però è stata fatta rientrare. I due sono stati trasferiti al pronto soccorso di Macerata, le loro condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. Lunghe code e rallentamenti nel tratto interessato, che è rimasto percorribile ad una sola corsia fino allo sgombero della carreggiata.

